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РФ разместила ракетные комплексы на курильском острове

Фото: РФ разместила ракетные комплексы на курильском острове (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Россия разместила расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Парамушир в северной части Курильской гряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Технику, личный состав и материальное обеспечение доставили на остров на десантных кораблях.

В российском Минобороны заявили, что ракетчики будут нести круглосуточную вахту "по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами".

Спорные территории

Япония считает острова своей северной территорией, которую власти СССР захватили по итогам Второй мировой войны.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также чрезвычайно редкого металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

Ранее Япония признала оккупацию Курильских островов. Правительство изменило название южных Курильских островов в своих документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией".

Также Япония призвала Россию в будущем исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений.

Напомним, год назад расчеты заступили на боевое дежурство на острове Матуа Курильской гряды. Кроме того, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" были размещены на спорных островах Итуруп и Кунашир.

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Курильские острова