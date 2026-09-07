РФ розмістила в Білорусі підрозділи бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік"

За його словами, Москва не полишає спроб безпосередньо втягнути Мінськ у бойові дії. Росія прагне використати територію та військові ресурси сусідньої держави для розширення географії війни проти України.

Попри намагання керівництва РФ, українська розвідка зараз не фіксує ознак готовності білоруських сил до вторгнення. Тому загроза з північного кордону на сьогодні залишається мінімальною.

Ретранслятори та військові РФ

"Проте нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу "Шахед" на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру", - зазначив Іващенко.

Він додав, що в Білорусі вже дислокуються підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ. На її озброєнні перебуває російський ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік".

Іващенко також наголосив, що якщо Мінськ навіть не надавав дозволу на розміщення цієї зброї, це є прямим доказом того, що білоруська влада більше не контролює діяльність росіян на власній території.