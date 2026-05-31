РФ розкручує черговий фейк про "атаку ЗСУ" на Запорізьку АЕС: що відомо

Російська пропаганда поширила черговий фейк про нібито удар Збройних сил України по Запорізькій АЕС - цього разу йдеться про "знищені" шість автобусів і два автомобілі на території транспортного цеху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
За даними ЦПД, новий фейк - продовження вчорашньої вкиданої версії про нібито удар по шостому енергоблоку ЗАЕС.
Україна не веде бойових дій на території ядерного об'єкта і дотримується норм міжнародного права.
Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що поширювані Росією заяви не мають нічого спільного з реальністю.
"Росіяни продовжують штампувати фейки про атаку на ЗАЕС. Від самого початку - це тупа брехня, бо Україні немає сенсу атакувати свою ж атомну електростанцію, яку росіяни окупували в 2022 році і регулярно використовують її для інформаційних провокацій. Тому і зараз - це російська підстава, доволі дешева", - заявив Коваленко.
За його словами, мета РФ у такому "штампуванні" фейків проста - виправдати власний подальший терор, який Москва планує. Загроза обстрілів, наголосив він, нікуди не зникла.
Коваленко також нагадав, що саме Росія у 2025 році атакувала саркофаг Чорнобильської АЕС.
У ЦПД додали, що РФ роками послідовно створює фейки про "українські удари" по ЗАЕС - це частина підготовки інформаційного підґрунтя для можливих провокацій самої Москви на ядерному об'єкті.
Відповідальність за такі провокації Кремль заздалегідь намагається перекласти на Україну. Системні маніпуляції довкола станції у ЦПД назвали складовою політики ядерного тероризму, яку РФ здійснює проти України та всього світу.
Нагадаємо, цьому фейку про "знищені автобуси" передувала інформвкид про нібито удар ЗСУ по шостому енергоблоку ЗАЕС - у Силах оборони його спростували, наголосивши, що ЗАЕС перебуває за 50 км від лінії бойового зіткнення, а українські військовослужбовці діють у межах міжнародного гуманітарного права.
Російська пропаганда системно запускає вкиди про "підготовку диверсії" Україною на ЗАЕС - чергову таку заяву Кремль робив через свою Службу зовнішньої розвідки восени 2025 року.