РФ раскручивает очередной фейк про "атаку ВСУ" на Запорожскую АЭС: что известно

По данным ЦПД, новый фейк - продолжение вчерашней вброшенной версии о якобы ударе по шестому энергоблоку ЗАЭС.

Украина не ведет боевых действий на территории ядерного объекта и придерживается норм международного права.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко подчеркнул, что распространяемые Россией заявления не имеют ничего общего с реальностью.

"Россияне продолжают штамповать фейки об атаке на ЗАЭС. С самого начала - это тупая ложь, потому что Украине нет смысла атаковать свою же атомную электростанцию, которую россияне оккупировали в 2022 году и регулярно используют ее для информационных провокаций. Поэтому и сейчас - это российская подстава, довольно дешевая", - заявил Коваленко.

По его словам, цель РФ в таком "штамповке" фейков проста - оправдать собственный дальнейший террор, который Москва планирует. Угроза обстрелов, подчеркнул он, никуда не исчезла.

Коваленко также напомнил, что именно Россия в 2025 году атаковала саркофаг Чернобыльской АЭС.

В ЦПИ добавили, что РФ годами последовательно создает фейки об "украинских ударах" по ЗАЭС - это часть подготовки информационной основы для возможных провокаций самой Москвы на ядерном объекте.

Ответственность за такие провокации Кремль заранее пытается переложить на Украину. Системные манипуляции вокруг станции в ЦПИ назвали составляющей политики ядерного терроризма, которую РФ осуществляет против Украины и всего мира.