РФ розгромила термінал "Нової пошти" під Харковом: з'явилось відео з місця події

Удар РФ по передмістю Харкова

У ніч на 13 січня росіяни завдали удару по передмістю Харкова після того, як у низці областей оголосили загрозу балістики, а Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль в регіоні.

Згодом з'явилась інформація про пожежу, яка сталась після вибухів за Харковом, які було чути і в самому обласному центрі. Далі ЗМІ писали про двох загиблих в результаті атаки і кількох постраждалих.

Також ворог вдарив і в самому Харкові після нальоту дронів - там "Шахед" влучив у санаторій для дітей, спалахнула пожежа.

Ворог регулярно обстрілює Харків

Росія регулярно завдає ударів по Харківській області та власне Харкову, адже регіон є пріоритетним для Москви. Саме Харківська область була однією з чотирьох, на які зазіхав глава Кремля Володимир Путін щодо його умов мирного врегулювання.

Однак Україна не погодилась ні на прямі умови Путіна, ні на таку ж пропозицію щодо Харківщини, яка спочатку була зазначена у мирному плані США, який розробили росіяни та американці. Як відомо, наразі мирний план суттєво змінений і готовий на 90%, про що повідомляв глава держави Володимир Зеленський.