РФ розганяє фейк про "український дрон" у Литві: у ЦПД розкрили мету

Четвер 18 вересня 2025 16:12
UA EN RU
РФ розганяє фейк про "український дрон" у Литві: у ЦПД розкрили мету Фото ілюстративне: РФ розганяє фейк про "український дрон" у Литві (24tv)
Автор: Ірина Глухова

Росіяни поширюють фейкову інформацію про нібито "український дрон" на території Литви поблизу кордону з Білоруссю. Як "доказ" демонструють відео, на корпусі дрона якого є напис українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У ЦПД звернули увагу, що за кадрами неможливо визначити точне місце зйомки, оскільки локація не підтверджується жодними орієнтирами. Відеоряд змонтований, і немає гарантії, що зображення дрона та табличка на кордоні знімалися одночасно.

На відео показано звичайний квадрокоптер побутового класу, який можна придбати без обмежень, а будь-хто може нанести на нього довільний напис і використати для постановочної зйомки.

РФ розганяє фейк про &quot;український дрон&quot; у Литві: у ЦПД розкрили мету

Джерелом фейку став анонімний акаунт у TikTok із ознаками бота: окрім ролика з "українським дроном", на ньому розміщено ще кілька малозмістовних відео, а аватарка дублюється в інших бот-акаунтах.

На відео також позначено російського пропагандиста Олексія Стефанова, колишнього кореспондента RT у Балтії, висланого з Латвії у 2024 році.

Основна мета подібної дезінформації - нав’язати думку про "український слід" у провокаціях, які насправді здійснює Росія. Адже у такий спосіб росіяни намагаються вплинути на громадську думку у державах Європи та дискредитувати Україну.

Як наголосили у ЦПД, запуск цього фейку покликаний відвернути увагу від справжніх провокацій, які Росія сама здійснює проти держав Європи.

"Публікація ролика збіглася в часі з появою новини, що в липні над територією Литви зафіксували російський дрон "Гербера", запущений з Білорусі в рамках цілеспрямованої операції для перевірки системи ППО та залякування місцевого населення", - йдеться у повідомленні Центра.

Вторгнення дрона в Литву

Знайдений безпілотний літальний апарат прилетів із Білорусі 28 липня: якийсь час кружляв над Литвою, а потім зазнав аварії. Військові шукали його майже тиждень та знайшли на полігоні у Литві.

Згодом стало відомо, що йдеться про російський дрон-імітацію "Гербера", який зовні нагадує бойові "Шахеди" та використовується для обману систем ППО.

Нещодавно ЗМІ дізналися деталі вторгнення російського дрона в Литву.

Як виявилося, це була цілеспрямована операція. Росія хотіла не лише перевірити можливості ППО Литви, а й здійснити психологічний тиск, тому дрон літав над Вільнюсом.

У безпілотника виявили вибуховий пристрій, сучасний бортовий комп’ютер та щонайменше одну SIM-карту.

