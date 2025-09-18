РФ разгоняет фейк об "украинском дроне" в Литве: в ЦПД раскрыли цель
Россияне распространяют фейковую информацию о якобы "украинском дроне" на территории Литвы вблизи границы с Беларусью. В качестве "доказательства" демонстрируют видео, на корпусе дрона которого есть надпись на украинском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В ЦПД обратили внимание, что по кадрам невозможно определить точное место съемки, поскольку локация не подтверждается никакими ориентирами. Видеоряд смонтирован, и нет гарантии, что изображение дрона и табличка на границе снимались одновременно.
На видео показан обычный квадрокоптер бытового класса, который можно приобрести без ограничений, а любой может нанести на него произвольную надпись и использовать для постановочной съемки.
Источником фейка стал анонимный аккаунт в TikTok с признаками бота: кроме ролика с "украинским дроном", на нем размещено еще несколько малосодержательных видео, а аватарка дублируется в других бот-аккаунтах.
На видео также обозначен российский пропагандист Алексей Стефанов, бывший корреспондент RT в Балтии, высланный из Латвии в 2024 году.
Основная цель подобной дезинформации - навязать мнение об "украинском следе" в провокациях, которые на самом деле осуществляет Россия. Ведь таким образом россияне пытаются повлиять на общественное мнение в государствах Европы и дискредитировать Украину.
Как отметили в ЦПД, запуск этого фейка призван отвлечь внимание от настоящих провокаций, которые Россия сама осуществляет против государств Европы.
"Публикация ролика совпала по времени с появлением новости, что в июле над территорией Литвы зафиксировали российский дрон "Гербера", запущенный из Беларуси в рамках целенаправленной операции для проверки системы ПВО и запугивания местного населения", - говорится в сообщении Центра.
Вторжение дрона в Литву
Найденный беспилотный летательный аппарат прилетел из Беларуси 28 июля: некоторое время кружил над Литвой, а затем потерпел крушение. Военные искали его почти неделю и нашли на полигоне в Литве.
Впоследствии стало известно, что речь идет о российском дроне-имитации "Гербера", который внешне напоминает боевые "Шахеды" и используется для обмана систем ПВО.
Недавно СМИ узнали детали вторжения российского дрона в Литву.
Как оказалось, это была целенаправленная операция. Россия хотела не только проверить возможности ПВО Литвы, но и осуществить психологическое давление, поэтому дрон летал над Вильнюсом.
У беспилотника обнаружили взрывное устройство, современный бортовой компьютер и по меньшей мере одну SIM-карту.