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РФ розбомбила дитячу льодову арену у Курській області, - Bild

Ілюстративне фото: Росія розбомбила льодову арену біля Суджі у Курській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська авіація розбомбила дитячу льодову арену в Курській області. Вона була збудована у 2020 році у селі Заолешенка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив експерт з аналізу відкритих даних видання Bild Юліан Рьопке.

Арена була збудована у 2020 році російською компанією "Газпром" поруч із містом Суджа у селі Заоолешенка. Комплекс складався з тренажерної зали, класу хореографії та льодового поля. Там займалися учні восьми прилеглих шкіл.

Однак у серпні 2024 року село Заолешенка та місто Суджа перейшли під контроль українських військових. За даними Рьопку, під час боїв російська авіація завдала удару по льодовій арені керованою фугасною авіабомбою.

Судячи з кадрів, снаряд влучив просто в будівлю, спортивний центр повністю зруйновано.

"Росія не зупиняється перед знищенням власної інфраструктури, зайнятої українцями, і використовує ту саму зброю, що і в Україні, щоб вибити українських солдатів. При цьому знищується все, що знаходиться там, будь-яка будівля. Росія не робить різниці між українською і російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило", - вважає експерт.

Фото: Росія розбомбила льодову арену біля Суджі у Курській області (t.me/BILD_Russian)

Курська операція

Операція ЗСУ в Курській області є частиною стратегічного плану зі зменшення сил противника. Її мета – відволікти російські війська від інших фронтів. Українські сили діють на певних ділянках російської території, однак їхня мета полягає не в окупації, а в створенні буферної зони.

Станом на 29 серпня ЗСУ контролюють 100 населених пунктів Курської області, у полон взято близько 600 російських військових. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.

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