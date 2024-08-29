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РФ разбомбила детскую ледовую арену в Курской области, - Bild

Иллюстративное фото: Россия разбомбила ледовую арену возле Суджи в Курской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская авиация разбомбила детскую ледовую арену в Курской области. Она была построена в 2020 году в селе Заолешенка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил эксперт по анализу открытых данных издания Bild Юлиан Репке.

Арена была построена в 2020 году российской компанией «Газпром» рядом с городом Суджа в селе Заоолешенка. Комплекс состоял из тренажерного зала, класса хореографии и ледового поля. Там занимались ученики восьми близлежащих школ.

Однако в августе 2024 года село Заолешенка и город Суджа перешли под контроль украинских военных. По данным Рьопку, во время боев российская авиация нанесла удар по ледовой арене управляемой фугасной авиабомбой.

Судя по кадрам, снаряд попал прямо в здание, спортивный центр полностью разрушен.

«Россия не останавливается перед уничтожением собственной инфраструктуры, занятой украинцами, и использует то же оружие, что и в Украине, чтобы выбить украинских солдат. При этом уничтожается все, что находится там, любое здание. Россия не делает разницы между украинской и российской территорией, если там противник. Это не исключение, а правило», - считает эксперт.

Фото: Россия разбомбила ледовую арену возле Суджи в Курской области (t.me/BILD_Russian)

Курская операция

Операция ВСУ в Курской области является частью стратегического плана по уменьшению сил противника. Ее цель – отвлечь русские войска от других фронтов. Украинские силы действуют на определенных участках российской территории, однако их цель не в оккупации, а в создании буферной зоны.

По состоянию на 29 августа ВСУ контролируют 100 населенных пунктов Курской области, в плен взято около 600 российских военных. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и опрокинула ее на это направление.

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