Курс долара Економіка Авто Tech

РФ робила ставку на паливну кризу в Україні, але отримала дефіцит бензину, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Росія хотіла спровокувати своїми атаками паливну кризу в Україні. Але тепер агресор зіткнувся з дефіцитом бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Глава держави привітав усіх працівників нафтової галузі з професійним святом. Він зазначив, що часто відвага таких людей залишається непомітною. Але якби її не було, стійкість держави була б порушена.

"Український видобуток газу є, я вдячний за це вам, від усіх українців, транспортування, зберігання, все це є. Кілька зим ми допомагали пройти нашим сусідам у Молдові, і це дуже вагомо. Попри всі погрози і російські удари Україна знайшла спосіб забезпечити себе паливом. Росія робила ставку на кризу, паливну кризу, в Україні, але зараз у неї дефіцит бензину", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що кожну зиму з початку повномасштабної війни росіяни намагаються перетворити на зброю проти українців, проти енергосистеми та теплозабезпечення. І Україні вдається проходити такі зими саме завдяки працівникам нафтової та інших критично важливих галузей.

Дефіцит бензину в РФ

Нагадаємо, 21 серпня Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що росіяни ввели жорсткі обмеження на купівлю бензину.

У деяких російських регіонах, а також на території тимчасово окупованого Криму російська влада дозволила купувати тільки 10 літрів бензину на людину.

Паливна криза в Росії почалася після серії успішних атак українських захисників на російські нафтопереробні заводи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБензинВійна в Україні