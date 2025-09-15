РФ робила ставку на паливну кризу в Україні, але отримала дефіцит бензину, - Зеленський

Росія хотіла спровокувати своїми атаками паливну кризу в Україні. Але тепер агресор зіткнувся з дефіцитом бензину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.
Глава держави привітав усіх працівників нафтової галузі з професійним святом. Він зазначив, що часто відвага таких людей залишається непомітною. Але якби її не було, стійкість держави була б порушена.
Він нагадав, що кожну зиму з початку повномасштабної війни росіяни намагаються перетворити на зброю проти українців, проти енергосистеми та теплозабезпечення. І Україні вдається проходити такі зими саме завдяки працівникам нафтової та інших критично важливих галузей.
Нагадаємо, 21 серпня Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що росіяни ввели жорсткі обмеження на купівлю бензину.
У деяких російських регіонах, а також на території тимчасово окупованого Криму російська влада дозволила купувати тільки 10 літрів бензину на людину.
Паливна криза в Росії почалася після серії успішних атак українських захисників на російські нафтопереробні заводи.