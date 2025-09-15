РФ делала ставку на топливный кризис в Украине, но получила дефицит бензина, - Зеленский

Россия хотела спровоцировать своими атаками топливный кризис в Украине. Но теперь агрессор столкнулся с дефицитом бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
Глава государства поздравил всех работников нефтяной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил, что часто отвага таких людей остается незаметной. Но если бы ее не было, стойкость государства была бы нарушена.
Он напомнил, что каждую зиму с начала полномасштабной войны россияне пытаются превратить на оружие против украинцев, против энергосистемы и теплообеспечения. И Украине удается проходить такие зимы именно благодаря работникам нефтяной и других критически важных отраслей.
Напомним, 21 августа Служба внешней разведки Украины сообщала, что россияне ввели жесткие ограничения на покупку бензина.
В некоторых российских регионах, а также на территории временно оккупированного Крыма российские власти разрешили покупать только 10 литров бензина на человека.
Топливный кризис в России начался после серии успешных атак украинских защитников на российские нефтеперерабатывающие заводы.