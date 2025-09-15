RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

РФ делала ставку на топливный кризис в Украине, но получила дефицит бензина, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Россия хотела спровоцировать своими атаками топливный кризис в Украине. Но теперь агрессор столкнулся с дефицитом бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава государства поздравил всех работников нефтяной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил, что часто отвага таких людей остается незаметной. Но если бы ее не было, стойкость государства была бы нарушена. 

"Украинская добыча газа есть, я благодарен за это вам, от всех украинцев, транспортировка, хранение, все это есть. Несколько зим мы помогали пройти нашим соседям в Молдове, и это очень весомо. Несмотря на все угрозы и российские удары Украина нашла способ обеспечить себя топливом. Россия делала ставку на кризис, топливный кризис, в Украине, но сейчас у нее дефицит бензина", - отметил Зеленский. 

Он напомнил, что каждую зиму с начала полномасштабной войны россияне пытаются превратить на оружие против украинцев, против энергосистемы и теплообеспечения. И Украине удается проходить такие зимы именно благодаря работникам нефтяной и других критически важных отраслей. 

Дефицит бензина в РФ

Напомним, 21 августа Служба внешней разведки Украины сообщала, что россияне ввели жесткие ограничения на покупку бензина.

В некоторых российских регионах, а также на территории временно оккупированного Крыма российские власти разрешили покупать только 10 литров бензина на человека.

Топливный кризис в России начался после серии успешных атак украинских защитников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБензинВойна в Украине