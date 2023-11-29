РФ рекордно збільшує оборонний бюджет для продовження війни в Україні, - ISW

Повідомляється, що у федеральному бюджеті РФ на 2024 рік держвитрати становлять 412,5 млрд доларів, а дефіцит бюджету - 9,5 млрд доларів. Повідомляється, що російська влада планує витратити близько 157,5 млрд доларів на оборону і правоохоронну систему, що становить 39 відсотків усіх витрат федерального уряду.

За даними експертів ISW, у 2023 році Міністерство фінансів Росії виділило на оборону 72,1 млрд доларів. Але ця сума, ймовірно, вища, враховуючи, що значна частина російського федерального бюджету засекречена.

Якщо опубліковані дані вірні, то більше третини федерального бюджету буде спрямовано оборону, що становить рекордний рівень російських оборонних витрат. При цьому наголошується, що федеральний бюджет не покриває всіх витрат на армію та силовиків, частина фінансового навантаження покладається на регіональні бюджети та приватні бізнес-структури.

На думку аналітиків ISW, Кремль планує направити більшу частину своїх федеральних бюджетних коштів, виділених на оборону для підтримки вторгнення в Україну.

Ключові висновки ISW: