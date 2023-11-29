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РФ рекордно збільшує оборонний бюджет для продовження війни в Україні, - ISW

Фото: РФ рекордно збільшує оборонний бюджет через війну в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін підписав бюджет країни на 2024 рік, який значно збільшує федеральні витрати, включаючи рекордний рівень видатків на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що у федеральному бюджеті РФ на 2024 рік держвитрати становлять 412,5 млрд доларів, а дефіцит бюджету - 9,5 млрд доларів. Повідомляється, що російська влада планує витратити близько 157,5 млрд доларів на оборону і правоохоронну систему, що становить 39 відсотків усіх витрат федерального уряду.

За даними експертів ISW, у 2023 році Міністерство фінансів Росії виділило на оборону 72,1 млрд доларів. Але ця сума, ймовірно, вища, враховуючи, що значна частина російського федерального бюджету засекречена.

Якщо опубліковані дані вірні, то більше третини федерального бюджету буде спрямовано оборону, що становить рекордний рівень російських оборонних витрат. При цьому наголошується, що федеральний бюджет не покриває всіх витрат на армію та силовиків, частина фінансового навантаження покладається на регіональні бюджети та приватні бізнес-структури.

На думку аналітиків ISW, Кремль планує направити більшу частину своїх федеральних бюджетних коштів, виділених на оборону для підтримки вторгнення в Україну.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль продовжує приділяти велику увагу створенню інформаційних умов для майбутніх президентських виборів у Росії 2024 року і, швидше за все, офіційно розпочне "кампанію" Путіна 14 грудня.
  • Представник ГУР ЗСУ Андрій Юсов заявив 28 листопада, що невстановлені особи отруїли дружину голови ГУР Кирила Буданова Маріанну Буданову.
  • 28 листопада російська влада затримала щонайменше ще трьох співробітників ФСБ у Москві у зв'язку зі справою про хабарництво на суму 5 млрд рублів (55,6 млн доларів).
  • Заступник міністра оборони Ірану бригадний генерал Мехді Фархі заявив 28 листопада, що Росія та Іран завершили операцію із закупівлі російських літаків.
  • Російські війська продовжили наступальні дії у районі Бахмута та Авдіївки, а також на заході Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що Росія не може продавати нафту в Індію через проблеми оплати у валюті, відмінній від долара. На думку аналітиків, ця проблема не має короткострокового вирішення.

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