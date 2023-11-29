РФ рекордно увеличивает оборонный бюджет для продолжения войны в Украине, - ISW

Сообщается, что в федеральном бюджете РФ на 2024 год госрасходы составляют 412,5 млрд долларов, а дефицит бюджета – 9,5 млрд долларов. Сообщается, что российские власти планируют потратить около 157,5 млрд долларов на оборону и правоохранительную систему, что составляет 39 процентов всех расходов федерального правительства.

По данным экспертов ISW, в 2023 году Министерство финансов России выделило на оборону 72,1 млрд долларов. Но эта сумма, вероятно, выше, учитывая, что значительная часть российского федерального бюджета засекречена.

Если опубликованные данные верны, то более трети федерального бюджета будут направлены на оборону, что составляет рекордный уровень российских оборонных расходов. При этом отмечается, что федеральный бюджет не покрывает всех расходов на армию и силовиков, часть финансовой нагрузки возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры.

По мнению аналитиков ISW, Кремль планирует направить большую часть своих федеральных бюджетных средств, выделенных на оборону, для поддержки вторжения в Украину.

Ключевые выводы ISW: