Безглузда торгівля в рупіях: Росія не може продавати нафту до Індії, - Reuters

Індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається із серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, яка відрізняється від долара, і не має короткострокового рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначається у публікації, протягом десятиліть долар США був валютою міжнародної торгівлі нафтою, а спроби пошуку альтернативи були зірвані труднощами конвертації, а також політичними перешкодами.

Проблеми загострилися, коли Індія, яка стала найбільшим покупцем морської нафти з Росії після відмови європейських клієнтів, у липні наполягла на оплаті в рупіях, і торгівельна діяльність практично припинилася, згідно з трьома джерелами, знайомими з цим питанням.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського центрального банку, що він не прийматиме цю валюту.

Одне джерело в російському банку, близьке до російського центрального банку, заявило, що отримання доходів у валюті, що не конвертується, має невелику цінність за межами Індії, "безглуздо". За словами іншого джерела, Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний.

За словами двох джерел, приблизно в середині серпня принаймні дві великі російські нафтові компанії пригрозили перенаправити близько дюжини танкерів, в яких було до мільйона тонн нафти, які прямували до Індії, до інших пунктів призначення.

Як тимчасове вирішення конфлікту, пов'язаного з індійськими угодами, вантажі були оплачені поєднанням китайського юаня, гонконгського долара як перехідна валюта до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара США.

Однак вони заявили, що залишається проблема пошуку життєздатної альтернативи долару і проблеми торкаються покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими покупцями російської нафти.

Однак найбільша проблема стосується Індії, яка, згідно з даними LSEG та розрахунками Reuters, купує понад 60% російської морської нафти. Це найбільший покупець морської нафти із Росії після Китаю.

Проблеми, ймовірно, посилюватимуться в міру посилення контролю за торгівлею. Вашингтон ввів перші санкції проти власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною, вищою за західну цінову межу в 60 доларів.

Відмова від долара

Після запровадження західних санкцій проти Росії у лютому минулого року Москва відмовилася від операцій у доларах та євро, що домінують світових валютах, і значною мірою позбавлена доступу до міжнародної банківської системи.

За словами п'яти трейдерів, менше 10% російського видобутку, що становить приблизно 9 мільйонів барелів нафти на день (барелів на день), продається у доларах та євро.

Російський центральний банк не може працювати в доларах через санкції, і хоча російські експортери теоретично можуть використовувати валюту, відмова від неї має ту перевагу, що Сполученим Штатам та урядам інших західних країн стає складніше контролювати свою торгівлю.

Альтернативи, однак, призводять до високого рівня ризику обох сторін угоди.

За даними чотирьох торгових та банківських джерел, у перші місяці цього року Індія заборгувала Росії близько 40 млрд доларів за нафту та інші постачання.

Рупія - особлива проблема

За даними двох російських джерел, Індія заохочує витрати рупій на своїй території і ввела штрафні обмінні курси при конвертації рупій в інші валюти, що іноді перевищують 10% від конвертованої суми.

Ситуація могла б полегшитись, якби Росія імпортувала більше товарів з Індії, за які можна було б платити рупіями.

Натомість Індія імпортує більше з Росії, а Росія є великим імпортером автомобілів, обладнання та інших товарів з Китаю.

Згідно з даними, опублікованими на сайті міністерства торгівлі Індії, у квітні-вересні імпорт Індії з Росії досяг 30,4 млрд доларів, а торговий дефіцит Індії з Москвою збільшився до 28,4 млрд доларів порівняно з приблизно 17 млрд доларів за аналогічний період минулого року.

Найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp щосили намагається врегулювати деякі платежі, в основному за купівлю російського легкого малосірчистого сорту нафти "Сокіл" із проекту Сахалін-1. Він не зміг сплатити постачання "Сокола", оскільки компанія, яка постачає цей сорт, ще не відкрила рахунок у дирхамах ОАЕ для отримання оплати, повідомило джерело.

Віддається перевага юаню

Російські чиновники та керівники нафтових компаній чинять тиск на індійських покупців, щоб вони платили в китайських юанях, які для Росії є більш корисною валютою.

Для Індії використання валюти регіонального конкурента є дуже чутливим, хоча індійські приватні нафтопереробні заводи знову перейшли на юань через відсутність інших варіантів після проблем на початку цього року, повідомили джерела.

Нафтопереробні підприємства індійських штатів перейшли на дирхам ОАЕ, але це ускладнилося додатковими кліринговими вимогами, оскільки жорсткіша лінія Вашингтона змушує інші уряди діяти обережно.

За даними п'яти нафтових трейдерів та банківських джерел, з жовтня кілька банків ОАЕ посилили контроль над клієнтами, орієнтованими на Росію, щоб забезпечити дотримання цінового обмеження.

За словами джерел, принаймні два банки ОАЕ запровадили декларації про дотримання цінової межі для клієнтів, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, нафтопродуктами та сировинними товарами. Вони відмовилися назвати банки.

Санкції США

США 16 листопада ввели санкції щодо морських компаній і суден за транспортування російської нафти, що продається вище за цінову межу "Великої сімки" в 60 доларів за барель, оскільки Вашингтон намагається закрити лазівки в механізмі, покликаному покарати Москву за війну проти України.

Три нафтові танкери, які потрапили під санкції Вашингтона, останніми місяцями регулярно доставляли російську нафту "Сокіл" до Індії.