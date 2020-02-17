Командование боевиков на Донбассе отменило ограничения по режиму тишины, - разведка

Российское командование активизировало меры по провоцированию напряженности на неподконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По данным Главного управления разведки МОУ, подразделениям 1 и 2 армейских корпусов вооруженных сил РФ, которые находятся возле линии столкновения, позволили вести обстрелы по украинским позициям.

"Отменены ограничения относительно соблюдения режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что представители боевиков дезинформируют и запугивают местное население вероятным наступлением украинской армии в форме "блицкрига" с целью дискредитации командования и личного состава подразделений ВС Украины.

Напомним, 16 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также РБК-Украина сообщало, что в России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР".