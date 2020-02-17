ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Командование боевиков на Донбассе отменило ограничения по режиму тишины, - разведка

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 15:45
Командование боевиков на Донбассе отменило ограничения по режиму тишины, - разведка
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Российское командование отменило соблюдение режима прекращения огня для передовых подразделений НВФ

Российское командование активизировало меры по провоцированию напряженности на неподконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По данным Главного управления разведки МОУ, подразделениям 1 и 2 армейских корпусов вооруженных сил РФ, которые находятся возле линии столкновения, позволили вести обстрелы по украинским позициям.

"Отменены ограничения относительно соблюдения режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что представители боевиков дезинформируют и запугивают местное население вероятным наступлением украинской армии в форме "блицкрига" с целью дискредитации командования и личного состава подразделений ВС Украины.

Напомним, 16 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также РБК-Украина сообщало, что в России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР".

На Донбассе боевики 30 минут обстреливали позиции ООС из гранатометов Гнатенко: совместный план патрулирования Донбасса поможет прекратить огонь
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь