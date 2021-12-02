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РФ рассматривает окружение украинской группировки войск на Донбассе, - ООС

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 13:18
РФ рассматривает окружение украинской группировки войск на Донбассе, - ООС Фото: командующий ООС Александр Павлюк (mil gov ua)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация до сих пор рассматривает вариант с окружением и ликвидацией украинской группировки войск на Донбассе. Украинская сторона готова к нему с 2017-18 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего ООС Александра Павлюка для "Радио Свобода".

"Этот вопрос давно уже рассматривался - еще в 2017–18 годах, где один из ключевых вопросов по наступлению - это был охват и отрезание от основных сил группировки украинских вооруженных сил, которая находится здесь, на Донбассе", - отметил он.

По его словам, при наступлении лоб в лоб Россия может понести огромные потери.

"Потому как один из вариантов мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения. Поэтому этот вопрос мы учитываем, усиливаем соответствующие направления, изучаем развертывание наших резервов на соответствующих рубежах. Работаем в этом направлении тоже", - добавил Павлюк.

Он также подчеркнул, что от противника можно ждать любое развитие ситуации в любую минуту, даже неадекватное.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он уже решение.

Накануне министры иностранных дел стран НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и России.

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Российская Федерация Донбасс ООС
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