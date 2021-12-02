РФ розглядає оточення українського угруповання військ на Донбасі, - ООС

Російська Федерація досі розглядає варіант із оточенням та ліквідацією українського угруповання військ на Донбасі. Українська сторона готова до нього із 2017-18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ООС Олександра Павлюка для "Радіо Свобода" .

"Це питання давно вже розглядалося - ще у 2017-18 роках, де одне з ключових питань щодо наступу - це було охоплення та відрізання від основних сил угруповання українських збройних сил, яке знаходиться тут, на Донбасі", - зазначив він.

За його словами, при лобовому наступі Росія може зазнати величезних втрат.

"Тому як один з варіантів ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення. Тому це питання ми враховуємо, посилюємо відповідні напрямки, вивчаємо розгортання наших резервів на відповідних рубежах. Працюємо в цьому напрямі також", - додав Павлюк.

Він також підкреслив, що від противника можна чекати будь-якого розвитку ситуації будь-якої хвилини, навіть неадекватного.