ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ розглядає оточення українського угруповання військ на Донбасі, - ООС

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 13:18
РФ розглядає оточення українського угруповання військ на Донбасі, - ООС Фото: командувач ООС Олександр Павлюк (mil gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація досі розглядає варіант із оточенням та ліквідацією українського угруповання військ на Донбасі. Українська сторона готова до нього із 2017-18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ООС Олександра Павлюка для "Радіо Свобода".

"Це питання давно вже розглядалося - ще у 2017-18 роках, де одне з ключових питань щодо наступу - це було охоплення та відрізання від основних сил угруповання українських збройних сил, яке знаходиться тут, на Донбасі", - зазначив він.

За його словами, при лобовому наступі Росія може зазнати величезних втрат.

"Тому як один з варіантів ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення. Тому це питання ми враховуємо, посилюємо відповідні напрямки, вивчаємо розгортання наших резервів на відповідних рубежах. Працюємо в цьому напрямі також", - додав Павлюк.

Він також підкреслив, що від противника можна чекати будь-якого розвитку ситуації будь-якої хвилини, навіть неадекватного.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення до України, але поки що невідомо, чи він уже ухвалив рішення.

Напередодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні України та Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донбас ООС
NEWS
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати