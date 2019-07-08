В РФ рассказали о состоянии политзаключенного Панова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ответ на обращение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой сообщила о состоянии здоровья украинского политзаключенного Евгения Панова. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, политзаключенному была оказана надлежащая медицинская помощь.

"Ему оказана помощь со стороны невролога, он был вывезен в Областную больницу УФСИН России по Омской области, окулиста, 4 июля он был вывезен в учреждение гражданского здравоохранения - Городскую клиническую больницу им. А.К. Ермишанцева, где ему проведено необходимое обследование врачом-офтальмологом и выписаны очки. На следующий день 5 июля 2019 года очки были им получены", - говорится в ответе Москальковой.

Она заявляет, что проблем с питанием, в том числе с порциями и ассортиментом, в Панова нет.

Как писало РБК-Украина ранее, "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил гражданина Украины Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенного этапировали в московское СИЗО "Матросская тишина". В конце октября 2018-го состоялось рассмотрение апелляции на приговор Панову. Однако, Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор украинцу. В январе 2019 года Панова этапировали в Омск.