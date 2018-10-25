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Верховный суд России оставил в силе приговор "диверсанту" Панову

Новости » Политика    25.10.2018 - 13:14
Фото: Евгений Панов (sputnik.ru/twitter.com)
Фото: Евгений Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Суд оставил апелляцию на приговор без удовлетворения

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор украинскому "диверсанту" Евгению Панову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня Верховный суд РФ огласил решение по апелляции и оставил в силе назначенный приговор к 8 годам лишения свободы. О пересмотре приговора Панову просили как защита, так и обвинение. Прокуратура настаивала на увеличении срока до 10,5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву.

До этого стало известно, что он не будет просить российского президента Владимира Путина о помиловании. Отметим, Панов входит в список украинских политзаключенных, который лег в основу иска Украины в ЕСПЧ против России. Лично он сомневается в возможности освобождения по обмену.

Украинца задержали в Крыму в августе 2016 года. Российское следствие обвиняет Панова в том, что он с сообщниками в районе Армянска должен был встретить подкрепление с материковой Украины якобы для дальнейших диверсий. При задержании группы в перестрелке погиб представитель оккупационной власти и два вероятных "диверсанта".

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Новости Украины приговордиверсантыЕвгений Панов
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