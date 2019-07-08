В РФ розповіли про стан політв'язня Панова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова у відповідь на звернення українського омбудсмена Людмили Денисової повідомила про стан здоров'я українського політв'язня Євгенія Панова. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, політв'язню була надана належна медична допомога.

"Йому надана допомога з боку невролога, він був вивезений в Обласну лікарню УФСІН Росії в Омській області, окуліста, 4 липня він був вивезений в установу цивільного охорони здоров'я - Міську клінічну лікарню ім. А. К. Ермішанцева, де йому проведено необхідне обстеження лікарем-офтальмологом і виписані окуляри. На наступний день 5 липня 2019 року окуляри були ним одержані", - йдеться у відповіді Москалькової.

Вона заявляє, що проблем з харчуванням, у тому числі з порціями і асортиментом, в Панова немає.

Як писало РБК-Україна раніше, "Верховний суд" Криму 13 липня 2018 року засудив громадянина України Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму. Політв'язня етапували до московського СІЗО "Матроська тиша". В кінці жовтня 2018-го відбувся розгляд апеляції на вирок Панову. Однак, Верховний суд Російської Федерації залишив без зміни вирок українцю. У січні 2019 року Панова етапували в Омськ.