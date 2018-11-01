Политзаключенный Панов встретился в Москве с украинским консулом

Фото: Евгений Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Панов приговорен к 8 годам колонии в РФ

Украинский политзаключенный, приговоренный к 8 годам в российской колонии, фигурант дела украинских диверсантов Евгений Панов встретился с украинским консулом. Об этом сообщает РБК-Украина соссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Как сообщил брат политзаключенного Игорь Котелянец, консул посетил Панова в московском СИЗО "Матросская тишина" 30 октября. Беседа Панова с консулом проходила в комнате, оборудованной кабинами со стеклянными перегородками, с использованием телефонных трубок и в присутствии оперативных сотрудников учреждения. Встреча длилась около часа.

Евгений Панов рассказал консулу, что чувствует себя удовлетворительно, на условия содержания не жалуется. Он даже подчеркнул, что сейчас у него "комфортные условия" в сравнении с тем, где он содержался раньше.

Евгений Панов поблагодарил Министерство иностранных дел Украины за поддержку. Также он попросил помогать его родным - маме и супруге.

Отметим, ФСБ РФ обвинило Евгения Панова в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы". Кроме того, украинца обвинили и в контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза.

"Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил гражданина Украины Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенного этапировали в московское СИЗО "Матросская тишина". Уже 25 октября состоялось рассмотрение апелляции на приговор Панову. Однако, Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор украинскому "диверсанту".

По мнению правозащитников, Панов является жертвой политически мотивированного уголовного преследования. Также правозащитники в деле Панова зафиксировали пытки, психологическое давление, фальсификацию доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение прав на справедливый суд.