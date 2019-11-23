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У РФ розповіли, коли відбудеться нова зустріч щодо транзиту газу через Україну

Новини » Енергетика     23.11.2019 - 13:38
У РФ розповіли, коли відбудеться нова зустріч щодо транзиту газу через Україну
Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Про це заявив глава Міненерго РФ

Нова зустріч з питання транзиту газу через Україну відбудеться на наступному тижні. Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передають російські ЗМІ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що транзит газу по території України повинен продовжитися після 2019 року. За його словами, Німеччина підтримує продовження переговорів щодо укладення контракту про газовий транзит.

Як писало РБК-Україна, російський газовий монополіст "Газпром" направив Національній акціонерній компанії України "Нафтогаз" офіційну пропозицію щодо транзиту газу. Зокрема, російський монополіст для цього вимагає відмовитися від судових спорів і скасувати штраф в Україні.

Додамо також, директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що питання газових контрактів про транзит з Російської Федерації не будуть обговорюватися на зустрічі лідерів нормандського формату. Він зазначив, що йому нічого не відомо про будь-яку конкретну роботу в нормандському форматі щодо переговорів про газ.

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