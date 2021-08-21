РФ розширила санкції проти України: до списку потрапили Кулеба і Данилов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов і ще понад 70 осіб увійшли до переліку фізосіб, щодо яких в Росії діють спеціальні економічні заходи. Таким чином, кількість людей у списку збільшилася з 849 до 922.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду РФ.

Крім Дмитра Кулеби та Олексія Данилова до списку увійшли перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної ради Олександр Дубінський, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Останній раз список розширювався в грудні минулого року. Тоді його поповнили спікер Верховної ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук, голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько і кілька депутатів від "Слуги народу".