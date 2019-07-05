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РФ распространяет слухи об угрозе захвата "серой зоны" бойцами ООС, - разведка

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 17:12
РФ распространяет слухи об угрозе захвата "серой зоны" бойцами ООС, - разведка
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Российское командование активизировало проведение пропагандистских мероприятий

Российское командование на оккупированном Донбассе распространяет слухи об угрозе захвата "серой зоны" бойцами операции Объединенных сил (ООС). Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

По информации разведки, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях российское командование активизировало проведение информационно-пропагандистских мероприятий с навязывания местному населению убеждения о возможности мирного урегулирования ситуации только на условиях руководства РФ.

Также, российское оккупационное командование распространяет слухи об угрозе "захвата в ближайшее время Объединенными силами новых территорий в так называемой "серой зоне". Такие слухи распространяются для усиления воздействия на личный состав и оправдания инициирования боевых действий.

Напомним, вчера 4 июля на Донбассе погиб военный ВСУ, еще шестеро ранены. В целом в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, Россия наращивает группировки войск, которые размещаются вдоль украинско-российской границы. Наращивание войск наблюдается, как на харьковском направлении, так и неподалеку Мариуполя.

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