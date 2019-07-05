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РФ поширює чутки про загрозу захоплення "сірої зони" бійцями ООС, - розвідка

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 17:12
РФ поширює чутки про загрозу захоплення "сірої зони" бійцями ООС, - розвідка
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Російське командування активізувало проведення пропагандистських заходів

Російське командування на окупованому Донбасі поширює чутки про загрозу захоплення "сірої зони" бійцями операції Об'єднаних сил (ООС). Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані розвідки.

За інформацією розвідки, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях російське командування активізувало проведення інформаційно-пропагандистських заходів з нав’язування місцевому населенню переконання щодо можливості мирного врегулювання ситуації тільки на умовах керівництва РФ. 

Також, російське окупаційне командування розповсюджує чутки про загрозу "захоплення найближчим часом Об’єднаними силами нових територій у так званій "сірій зоні". Такі чутки поширюються для посилення впливу на особовий склад та виправдання ініціювання бойових дій.

Нагадаємо, вчора 4 липня на Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро поранені. Загалом протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, Росія нарощує угруповання військ, які розміщуються вздовж українсько-російського кордону. Нарощення військ спостерігається, як на харківському напрямку, так і неподалік Маріуполя. 

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