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Россия наращивает войска на границе с Украиной, - Бондарь

Новости » Политика    05.07.2019 - 05:58
Россия наращивает войска на границе с Украиной, - Бондарь
Фото: Богдан Бондарь (скриншот)

РФ активно развивает военную инфраструктуру

Россия наращивает группировки войск, которые размещаются вдоль украино-российской границы. Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

Он отметил, что наращивание войск наблюдается, как на харьковском направлении, так и неподалеку Мариуполя. По словам Бондаря, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

"Просто на начальном уровне, скажем, у них тоже возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим для Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины", - отметил Бондарь.

Он добавил, что РФ построила военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств.

Ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик в своем первом обращении к Постоянному совету в Вене заявил, что разведение сил и средств в Станице Луганской это похвальный шаг на пути к разведению сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, разведение сил и средств в Станице Луганской началось в 26 июня.

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