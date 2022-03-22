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РФ рапортует о применении ракет "Кинжал", чтобы отвлечь внимание от неудач в наземной кампании, - Минобороны Британии

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Великобритания, Вторник 22 марта 2022 08:58
РФ рапортует о применении ракет "Кинжал", чтобы отвлечь внимание от неудач в наземной кампании, - Минобороны Британии Фото: в Минобороны Британии высказались о российских ракетах "Кинжал" (diginomica.com)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны Великобритании считают, что Россия своими заявлениями о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" при обстрелах территории Украины старается "компенсировать" отсутствие успеха войск на земле и провал плана блицкрига.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британского оборонного ведомства.

Также отмечается, что "Кинжалы" являются системой баллистических ракет воздушного базирования на базе баллистической ракеты "Искандер", которая активно используется войсками РФ в войне против Украины.

"Утверждения России об использовании опытного образца "Кинжал", скорее всего, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании России", - рассказали в Минобороны Британии.

В ведомстве разделяют оценки Пентагона и заявляют, что развертывание "Кинжала" "вряд ли существенно повлияет на исход российской кампании в Украине".

Напомним, недавно Минобороны РФ заявило, что войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" "для уничтожения подземного военного склада на западе Украины".

Тогда в Германии заявили, что обеспокоены такими действиями РФ, а в Пентагоне высказали мнение, что руководство Кремля пытается придать войне "импульс", а применение Россией гиперзвуковых ракет в Украине не окажет существенного влияния на ситуацию.

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