РФ рапортует о применении ракет "Кинжал", чтобы отвлечь внимание от неудач в наземной кампании, - Минобороны Британии

В министерстве обороны Великобритании считают, что Россия своими заявлениями о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" при обстрелах территории Украины старается "компенсировать" отсутствие успеха войск на земле и провал плана блицкрига.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британского оборонного ведомства.

Также отмечается, что "Кинжалы" являются системой баллистических ракет воздушного базирования на базе баллистической ракеты "Искандер", которая активно используется войсками РФ в войне против Украины.

"Утверждения России об использовании опытного образца "Кинжал", скорее всего, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании России", - рассказали в Минобороны Британии.

В ведомстве разделяют оценки Пентагона и заявляют, что развертывание "Кинжала" "вряд ли существенно повлияет на исход российской кампании в Украине".