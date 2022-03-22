РФ рапортує про застосування ракет "Кинджал", щоб відвернути увагу від невдач у наземній кампанії, - Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Росія своїми заявами про застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" при обстрілі території України намагається "компенсувати" відсутність успіху військ на землі та провал плану бліцкригу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британського оборонного відомства.

Також зазначається, що "Кинджал" є системою балістичних ракет повітряного базування на базі балістичної ракети "Іскандер", що активно використовується військами РФ у війні проти України.

"Твердження Росії про використання дослідного зразка "Кинджал", швидше за все, спрямовані на те, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в наземній кампанії Росії", - розповіли в Міноборони Британії.

У відомстві поділяють оцінки Пентагону і заявляють, що розгортання "Кинджала" "навряд чи істотно вплине на результат російської кампанії в Україні".