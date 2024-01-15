РФ ракетою вдарила по Нью-Йорку: є поранені, під завалами під'їзду перебувають люди

"Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку - у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди", - ідеться в заяві.

За словами Філашкіна, три людини поранені, ще 5 перебувають під завалами. Зараз на місці працюють представники влади, рятувальники і поліція - вирішують питання розбору завалів.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/vadym.filashkin)

"Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше", - додав очільник області.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього. Зокрема, за останню добу під обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області.

Також російські війська обстріляли Красногорівку у понеділок, 15 січня. Одна людина загинула, ще одна поранена.