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РФ ракетой ударила по Нью-Йорку: есть раненые, под завалами подъезда находятся люди

Архивное фото: Россияне нанесли авиаудары по Нью-Йорку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 15 января, нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате этого обвалился подъезд многоэтажки, пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку - в доме обвалился подъезд, под руинами находятся люди", - говорится в заявлении.

По словам Филашкина, три человека ранены, еще 5 находятся под завалами. Сейчас на месте работают представители власти, спасатели и полиция - решают вопрос разбора завалов.

Фото: Последствия удара (facebook.com/vadym.filashkin)

"Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже", - добавил глава области.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного от него. В частности, за последние сутки под обстрел попала ТЭС в Донецкой области.

Также русские войска обстреляли Красногоровку в понедельник, 15 января. Один человек погиб, еще один ранен.

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