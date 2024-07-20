РФ ракетою атакувала Миколаїв, а у Львові стріляли в Фаріон: новини за 19 липня

Російська армія ударила ракетою по житловому району Миколаєва. А у Львові невідомий стріляв у мовознавицю, громадську діячку та колишню нардепку Ірину Фаріон.

Більш детально про те, що сталося у п1ятницю, 19 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Біля Привоза в Одесі сталася стрілянин за участі поліцейських

Поліція повідомила, що в Одесі біля ринку Привоз патрульні зупинили автомобіль BMW. У водія були ознаки наркотичного сп'яніння, він поводився агресивно.

Біля авто поліції зібрався натовп, які намагалися допомогти чоловіку втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала одяг. Патрульний застосував балончик з газом, повернув пістолет та відкрив вогонь у повітря. Під час штовханини водій намагався втекти. Фігуранта та двох жінок доставили до відділення поліції.

Шольц відхилив заклик Зеленського збивати російські ракети та дрони над Україною

Як зазначають ЗМІ, заперечення канцлера Німеччини стосувалися також заклику Зеленського зняти обмеження на використання наданої західної зброї для ударів по території Росії.

На питання про те, чи згоден Шольц з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, він сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".

Українські воїни збили Су-25 на Покровському напрямку

Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Зазначається, що цей російський літак намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Втім, воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу. Тож російська авіація зменшилась на один бойовий літак.

В "Укрзалізниці" підтвердили смерть пасажира від спеки у потязі

Контекст: днями низка ЗМІ повідомила про раптову смерть пасажирки потягу "Запоріжжя-Ужгород". Трагедія, ймовірно, сталася 16 липня. Жінка їхала нічним експресом до подруги у місто Стрий Львівської області. Як зазначали пасажири потягу, у купе була спека, вагон був без кондиціонера.

В "Укрзалізниці" підтвердили інформацію. Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський повідомив, що наразі цей випадок вивчається. Також він підтвердив, що у вагоні не було системи кондиціювання.

Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад 2,5 млрд доларів

Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Йдеться про постачання, налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,5 млрд доларів). Ця сума може бути збільшена в майбутньому. Термін погашення кредиту - 15 років.

ВАКС узяв під варту тестя Насірова

Вищий антикорупційний суд арештував тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Йдеться про власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що ВАКС арештував одного з фігурантів справи про хабарі Насірову в 2015-2016 роках, але імені не назвала. Як розповіли джерела РБК-Україна, йдеться саме про Глімбовського. Він, за даними слідства, допомагав Насірову легалізовувати "зароблені" гроші.

Приліт в дитмайданчик та пошкоджені будинки. РФ вдарила по Миколаєву

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, відомо про трьох загиблих від російського удару. Жертвами стали чоловік, жінка і дитина. Мати загиблого хлопчика перебуває у шоковому стані, з нею працюють психологи. Крім того, від удару постраждало ще п'ятеро мешканців міста.

У Третій штурмовій розповіли про тактику окупантів у Харківській області

За словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, росіяни зараз поповнюють свої підрозділи в Харківській області "чимось на кшталт стрілецьких батальйонів". Це піхота, яка іноді виконує штурмові завдання.

"Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові завдання. Головне - добігти до певних позицій хоч комусь, і сидіти там поки що хтось не прибіжить", - зазначив Жорін.

Поліція встановлює обставини замаху на життя Ірини Фаріон

Як розповіли в поліції, жінку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню. Правоохоронці вживають заходи для затримання стрілка.

"Подія сталась 19 липня, близько 19:30, на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови", - повідомили правоохоронці.

Стріляв у Фаріон невідомий близько 19:30 під будинком на одній з вулиць Львова. За непідтвердженою інформацією, це чоловік 20-25 років, який декілька днів спостерігав за будинком.

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