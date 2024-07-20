РФ ракетой атаковала Николаев, а во Львове стреляли в Фарион: новости за 19 июля

Российская армия ударила ракетой по жилому району Николаева. А во Львове неизвестный стрелял в языковед, общественный деятель и бывшую нардепку Ирину Фарион.

Более подробно о случившемся в пятницу, 19 июля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Возле Привоза в Одессе произошла стрельба с участием полицейских

Полиция сообщила, что в Одессе у рынка Привоз патрульные остановили автомобиль BMW. У водителя были признаки наркотического опьянения, он вел себя агрессивно.

Возле авто полиции собралась толпа, пытавшаяся помочь мужчине скрыться. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала одежду. Патрульный применил баллончик с газом, повернул пистолет и открыл огонь в воздух. Во время толчеи водитель пытался скрыться. Фигуранта и двух женщин доставили в отделение полиции.

Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

Как отмечают СМИ, возражения канцлера Германии касались также призыва Зеленского снять ограничения на использование предоставленного западного оружия для ударов по территории России.

На вопрос о том, согласен ли Шольц с другими странами НАТО по поводу этих призывов Зеленского, он сказал: "Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу".

Украинские воины сбили Су-25 на Покровском направлении

Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица". Этот российский самолет пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

Впрочем, воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса. Так что российская авиация уменьшилась на один боевой самолет.

В "Укрзализныце" подтвердили смерть пассажира от жары в поезде

Контекст: на днях ряд СМИ сообщил о внезапной смерти пассажирки поезда "Запорожье-Ужгород". Трагедия, вероятно, произошла 16 июля. Женщина ехала по ночному экспрессу к подруге в город Стрый Львовской области. Как отмечали пассажиры поезда, в купе была жара, вагон был без кондиционера.

В "Укрзализныце" подтвердили информацию. Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский сообщил, что в настоящее время этот случай изучается. Также он подтвердил, что в вагоне не было системы кондиционирования.

Украина и Британия заключили оборонное соглашение более чем на 2,5 млрд долларов

Документ позволит начать украинско-британские проекты в оборонной сфере. Речь идет о поставках, ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.

Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд. фунтов стерлингов (более 2,5 млрд. долларов). Эта сумма может быть увеличена в будущем. Срок погашения кредита – 15 лет.

ВАКС взял под стражу тестя Насирова

Высший антикоррупционный суд арестовал тестя бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Речь идет о владельце группы компаний "Альтис" Александре Глимбовском.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что ВАКС арестовал одного из фигурантов дела о взятках Насирову в 2015-2016 годах, но имени не назвала. Как рассказали источники РБК-Украина, речь идет именно о Глимбовском. Он, по данным следствия, помогал Насирову легализовать заработанные деньги.

Прилет в детскую площадку и поврежденные дома. РФ ударила по Николаеву

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, известно о трех погибших от российского удара. Жертвами стали мужчина, женщина и ребенок. Мать погибшего мальчика находится в шоковом состоянии, с ним работают психологи. Кроме того, от удара пострадали еще пятеро жителей города.

В Третьей штурмовой рассказали о тактике оккупантов в Харьковской области

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина,россияне сейчас пополняют свои подразделения в Харьковской области "чем-то вроде стрелковых батальонов". Это пехота, иногда выполняющая штурмовые задания.

"Например, подразделения передают батальон пехотинцев и поочередно волнами отправляют на штурмовые задачи. Главное - добежать до определенных позиций хоть кому-то, и сидеть там пока кто-нибудь не прибежит", - отметил Жорин.

Полиция устанавливает обстоятельства покушения на жизнь Ирины Фарион

Как рассказали в полиции, женщину с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Правоохранители принимают меры по задержанию стрелка.

"Событие произошло 19 июля, около 19:30, на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы", - сообщили правоохранители.

Стрелял в Фарион неизвестный около 19:30 под домом на одной из улиц Львова. По неподтвержденной информации, это мужчина 20-25 лет, несколько дней наблюдавший за домом.

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