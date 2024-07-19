У Третій штурмовій розповіли про тактику окупантів у Харківській області

Російські окупанти намагаються штурмувати українських воїнів у Харківській області. Для цього ворог активно задіює піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна в Telegram .

За його словами, росіяни зараз поповнюють свої підрозділи в Харківській області "чимось на кшталт стрілецьких батальйонів". Це піхота, яка іноді виконує штурмові завдання.

"Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові завдання. Головне - добігти до певних позицій хоч комусь, і сидіти там поки що хтось не прибіжить", - зазначив Жорін.

Він додав, що на деяких ділянках така тактика спрацювала через кількість людей та інтенсивність. Але більшість такої піхоти знищили українські захисники.

"В тому числі великий відсоток втрат у них через заборону на надання медичної допомоги. Щоб не відволікалися від основних завдань", - розповів замкомандира Третьої штурмової.