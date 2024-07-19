У Третій штурмовій розповіли про тактику окупантів у Харківській області
Російські окупанти намагаються штурмувати українських воїнів у Харківській області. Для цього ворог активно задіює піхоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна в Telegram.
За його словами, росіяни зараз поповнюють свої підрозділи в Харківській області "чимось на кшталт стрілецьких батальйонів". Це піхота, яка іноді виконує штурмові завдання.
"Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові завдання. Головне - добігти до певних позицій хоч комусь, і сидіти там поки що хтось не прибіжить", - зазначив Жорін.
Він додав, що на деяких ділянках така тактика спрацювала через кількість людей та інтенсивність. Але більшість такої піхоти знищили українські захисники.
"В тому числі великий відсоток втрат у них через заборону на надання медичної допомоги. Щоб не відволікалися від основних завдань", - розповів замкомандира Третьої штурмової.
Наступ росіян на півночі Харківської області
Нагадаємо, кілька місяців тому російські окупанти розпочали спроби просування на півночі Харківської області, де вони зосередили десятки тисяч своїх солдатів.
Українські захисники дали ворогові відсіч, тому він не досяг успіху. Нині, як зазначали у Генштабі, там відбуваються бойові зіткнення біля Глибокого та Вовчанська.
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