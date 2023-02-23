РФ рахує втрати під Бахмутом тисячами, а "вагнерівців" живими назад не пускає, - Громов

"Найбільш складною залишається обстановка на Бахмутському напрямку, де агресор попри значні втрати не залишає спроб оточення населеного пункту Бахмут", - сказав Громов.

Він нагадав, що бої на підступах до Бахмуту почались ще у липні минулого року та тривають до сьогодні.

"Амбіційне воєнно-політичне керівництво терористичних військ прагнуло ще до кінця серпня встановити контроль над містом. Планами Кремля не передбачалось настільки довготривале протистояння та утримання силами оборони України цього населеного пункту", - зазначив Громов.

За його словами, на захоплення Бахмуту окупанти кинули найбільш підготовлені частини та підрозділи регулярних військ, а також штурмові загони ПВК "Вагнера".

"Найбільша частка артилерійських підрозділів окупантів зосереджена саме на цьому напрямку. Саме на Бахмутському напрямку вже 7 місяців тривають найінтенсивніші бої", - підкреслив Громов.

Він зауважив, що лише з початку лютого там було понад 380 бойових зіткнень, але наші воїни мужньо обороняють свої позиції.

"Так, 12 лютого протягом доби противник хвилями по кілька штурмових груп атакував позиції ротного пункту одного з підрозділів 93 окремої механізованої бригади. Завдяки вмілим діям всі атаки ворога були відбиті", - розповів Громов.

Просування ворога, як сказав бригадний генерал, завершуються лише після руйнації оборонних укріплень та необхідністю зберегти життя наших воїнів.

"Для просування вперед ворог не рахується з втратами ні в озброєнні, ні в особовому складі. Кількість вбитими в боях за Бахмут окупанти рахують тисячами, а найманців взагалі не вважають доцільним евакуювати, прийнятним для ворога є те що поранених вагнерівців вони свідомо залишають помирати на полях, живих там назад не пускають", - заявив Громов.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що "вагнерівці" зазнають величезних втрат під Бахмутом, у мережі показали кадри де помітно, що поля фактично усіяні тілами найманців.

Додамо, також президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни, намагаючись захопити Бахмут, зазнають великих втрат і не рахують своїх людей.

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