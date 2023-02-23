РФ считает потери под Бахмутом тысячами, а "вагнеровцев" живыми назад не пускает, - Громов

"Самой сложной остается обстановка на Бахмутском направлении, где агрессор, несмотря на значительные потери, не оставляет попыток окружения населенного пункта Бахмут", - сказал Громов.

Он напомнил, что бои на подступах к Бахмуту начались еще в июле прошлого года и продолжаются по сей день.

"Амбициозное военно-политическое руководство террористических войск стремилось еще до конца августа установить контроль над городом. Планами Кремля не предполагалось столь длительное противостояние и удержание силами обороны Украины этого населенного пункта", - отметил Громов.

По его словам, на захват Бахмута оккупанты бросили наиболее подготовленные части и подразделения регулярных войск, а также штурмовые отряды ЧВК "Вагнера".

"Наибольшая доля артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении. Именно на Бахмутском направлении уже 7 месяцев продолжаются самые интенсивные бои", - подчеркнул Громов.

Он отметил, что только с начала февраля там было более 380 боевых столкновений, но наши воины мужественно обороняют свои позиции.

"Так, 12 февраля в течение суток противник волнами по несколько штурмовых групп атаковал позиции ротного пункта одного из подразделений 93 отдельной механизированной бригады. Благодаря умелым действиям все атаки врага были отбиты", - рассказал Громов.

Продвижение врага, как сказал бригадный генерал, завершается только после разрушения оборонительных укреплений и необходимостью сохранить жизнь наших воинов.

"Для продвижения вперед враг не считается с потерями ни в вооружении, ни в личном составе. Количество убитыми в боях за Бахмут оккупанты считают тысячами, а наемников вообще не считают целесообразным эвакуировать, приемлемым для врага является то, что раненых вагнеровцев они сознательно оставляют, живых там назад не пускают" , - заявил Громов.

Напомним, ранее уже сообщалось, что "вагнеровцы" понесут огромные потери под Бахмутом, в сети показали кадры, где заметно, что поля фактически усеяны телами наемников.

Добавим, также президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне, пытаясь захватить Бахмут. несут большие потери и не считают своих людей.

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