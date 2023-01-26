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Зеленський про колосальні втрати росіян у боях за Бахмут: рахунок йде на тисячі

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Бахмут, Четвер 26 січня 2023 14:02
Зеленський про колосальні втрати росіян у боях за Бахмут: рахунок йде на тисячі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Намагаючись захопити Бахмут російські окупанти зазнають великих втрат і не рахують своїх людей. Кількість загиблих з боку ворога йде на тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Sky News.

Глава держави зазначив, що Бахмут пережив уже місяці запеклих боїв, в яких беруть участь найманці ПВК "Вагнера".

Він також підкреслив, на тлі зростання загрози нового масштабного наступу РФ на півдні та сході, дуже важливо, щоб українські військові були готові до можливої хвилі атак.

"Все залежить від наших Сил оборони. Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримати...На сході вони (окупанти - ред.) йдуть вперед і втрачають дуже багато людей. Це просто надзвичайна кількість. Їм це байдуже. Тобто вони не вважають своїх людей. Це факт", - заявив Зеленський.

За його словами, українська сторона підраховує втрати окупантів, але точної цифри загиблих з боку ворога немає.

"З їхнього боку втрат набагато більше...З того, що ми вже бачили та підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони просто кидають їх на забій", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, вчора в Міноборони заявили, що російські окупанти посилюють наступ на сході, зокрема і на Бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.

Щодо втрат ворога, то як раніше розповіли в ОП, під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втратили вже десятки тисяч солдатів, і мова може йти про понад 20 тисяч.

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