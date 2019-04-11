РФ пыталась вмешаться в системы ЦИК в ночь подсчета голосов, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Арсен Аваков заявил, что РФ пыталась вмешаться в системы ЦИК в ночь подсчета голосов, однако ей это не удалось

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Россия пыталась вмешаться в системы Центральной избирательной комиссии в ночь подсчета голосов по итогам первого тура выборов президента, однако ей это не удалось. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, в ночь подсчета голосов фиксировались попытки вмешательства в ЦИК через киберугрозы.

"Мы дали нашим соседям не так много возможностей с технической стороны вмешиваться в избирательный процесс. Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу систему через киберугрозы. Это были не массированные атаки. Они исследовали возможности наших систем. Но они у нас надежные, здесь можно поблагодарить коллег из Госспецсвязи, СБУ и киберполиции", - заявил он.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не смогла избежать российского влияния на ход президентских выборов. Порошенко признал, что несмотря на усилия, "не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы". Президент отметил, что последствия этого влияния нужно тщательно изучить и проанализировать.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации. В частности, РФ всеми средствами пыталась повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием ресурсов сети интернет.