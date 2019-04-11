РФ намагалася втрутитися в системи ЦВК у ніч підрахунку голосів, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Арсен Аваков заявив, що РФ намагалася втрутитися в системи ЦВК в ніч підрахунку голосів, проте їй це не вдалося

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Росія намагалася втрутитися в системи Центральної виборчої комісії в ніч підрахунку голосів за підсумками першого туру виборів президента, проте їй це не вдалося. Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами Авакова, в ніч підрахунку голосів фіксувалися спроби втручання у ЦВК через кіберзагрози.

"Ми дали нашим сусідам не так багато можливостей з технічної сторони втручатися у виборчий процес. Разом з тим, в ніч підрахунку голосів ми фіксували спроби втручання в нашу систему через кіберзагрози. Це були не масовані атаки. Вони досліджували можливості наших систем. Але вони у нас надійні, тут можна подякувати колегам з Держспецзв'язку, СБУ і кіберполіції", - заявив він.

Нагадаємо, президент Петр Порошенко заявив, що Україна не змогла уникнути російського впливу на перебіг президентських виборів. Порошенко визнав, що незважаючи на зусилля, не вдалося повністю уникнути російського впливу на українські вибори". Президент зазначив, що наслідки цього впливу потрібно ретельно вивчити і проаналізувати.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що напередодні виборів в Україні в соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби Російської Федерації. Зокрема, РФ всіма засобами намагалася вплинути на виборчий процес через маніпулятивне вплив на електоральні настрої громадян України з використанням ресурсів мережі інтернет.