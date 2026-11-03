РФ проводит одну из самых масштабных атак на энергетику Украины, - "Укрэнерго"
Российские оккупанты с ночи не прекращают удары по энергетическим объектам Украины. Это одна из самых масштабных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"С ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны. В результате сегодняшних обстрелов ситуация в энергосистеме дополнительно усложнилась", - отметили в компании.
Только за прошедшие сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергетические объекты Украины. Для этого враг применил беспрецедентное количество вооружения. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.
По причине атак в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, действуют аварийные отключения света. Тысячи энергетиков уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение. В первую очередь запитывать будут объекты критической инфраструктуры.
"Все службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - заверили в "Укрэнерго".
Удары по энергетике
Напомним, массированные удары по энергетическим объектам Украины возобновились в конце сентября. После этого враг продолжает последовательные атаки.
В ночь на 3 ноября РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки были повреждены подстанции в 9 областях.
Также три ТЭС ДТЭК приостановили генерацию электроэнергии в результате российских ударов.