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РФ провела военные учения у берегов Крыма с ракетными стрельбами

Новости » Общество     09.01.2020 - 15:52
РФ провела военные учения у берегов Крыма с ракетными стрельбами
Фото (twitter.com)

Возле берегов оккупированного Крыма в Черном море прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов

Россия провела возле берегов оккупированного Крыма в Черном море совместные учения Черноморского и Северного флотов с ракетными стрельбами, в том числе с использованием сверхзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Учения прошли в четверг, 9 января. В них приняли участие более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов российских военно-космических сил.

Кроме того, во время учений запустили сверхзвуковую ракету "Кинжал" по мишени на одном из полигонов.

Напомним, в декабре российские военные провели "воздушный бой" над оккупированным Крымом. Российские военные подняли по тревоге звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2. По замыслу учений, их направили на перехват военных самолетов условного противника, которые нарушили "воздушную границу Российской Федерации".

Добавим, ранее сообщалось, что украинские военные готовы применять зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" против российских беспилотных летательных аппаратов со стороны аннексированного Крыма.

До этого командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские бомбардировщики отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе.

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