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РФ провела військові навчання біля берегів Криму з ракетними стрільбами

Новини » Суспільство     09.01.2020 - 15:52
РФ провела військові навчання біля берегів Криму з ракетними стрільбами
Фото (twitter.com)

Біля берегів окупованого Криму в Чорному морі пройшли спільні навчання Чорноморського і Північного флотів

Росія провела біля берегів окупованого Криму в Чорному морі спільні навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами, в тому числі з використанням надзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Навчання пройшли у четвер, 9 січня. У них взяли участь понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літальних апаратів російських військово-космічних сил.

Крім того, під час навчань запустили надзвукову ракету "Кинджал" по мішені на одному з полігонів.

Нагадаємо, в грудні російські військові провели "повітряний бій" над окупованих Кримом. Російські військові підняли по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2. За задумом навчань, їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили "повітряний кордон Російської Федерації".

Додамо, раніше повідомлялося, що українські військові готові застосовувати зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" проти російських безпілотних літальних апаратів з боку анексованого Криму.

До цього командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що російські бомбардувальники відпрацьовували нанесення ракетного удару по Одесі.

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