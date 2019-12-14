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Российские войска провели "воздушный бой" над Крымом

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 16:59
Российские войска провели "воздушный бой" над Крымом
Иллюстративное фото (flickr.com/defenceimages)

В Крыму прошли очередные учения российских военных

Российские военные провели "воздушный бой" над оккупированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сообщается, что российские военные подняли по тревоге звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2. По замыслу учений, их направили на перехват военных самолетов условного противника, которые нарушили "воздушную границу Российской Федерации".

"В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", - сообщили на Черноморском флоте.

Также сообщается, что в ходе учений российская сторона отработала взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирования и ухода от средств поражения условного противника.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные готовы применять зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" против российских беспилотных летательных аппаратов со стороны аннексированного Крыма.

До этого командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские бомбардировщики отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе.

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