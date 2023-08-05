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РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: кількість "Калібрів" збільшилась вдвічі

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Україна, Субота 05 серпня 2023 18:54
РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: кількість "Калібрів" збільшилась вдвічі Фото: РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі (facebook com mod mil rus)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація, станом на 18:30 суботи, 5 серпня, провіла ротацію ракетоносіїв в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Ворог провів ротацію ракетоносіїв в Чорному морі: підводний замінив на надводний, збільшивши кількість "Калібрів" удвічі", - зазначив Братчук.

Речник також наголосив, що просто зараз ракети з Чорного моря випущені по території України.

Повітряна тривога в Україні

Сьогодні в Україні втретє за добу оголошена масштабна повітряна тривога. Зокрема, через ракетну небезпеку.

Причина тривоги

Повітряні сили ЗСУ повідомили, наразі тривогу було оголошено через ракетну небезпеку в більшості областей.

"Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Також загроза ракетного обстрілу у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Крім того, повідомляється, що група крилатих ракет рухаються у напрямку Кіровоградської області.

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