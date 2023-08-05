РФ провела ротацию ракетоносителей в Черном море: количество "Калибров" увеличилось вдвое
Российская Федерация по состоянию на 18:30 субботы, 5 августа, провела ротацию ракетоносителей в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море: подводный заменил надводным, увеличив количество "Калибров" вдвое", - отметил Братчук.
Спикер также подчеркнул, что прямо сейчас ракеты из Черного моря выпущены по территории Украины.
Воздушная тревога в Украине
Сегодня в Украине в третий раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, из-за ракетной опасности.
Причина тревоги
Воздушные силы ВСУ сообщили, что сейчас тревога была объявлена из-за ракетной опасности в большинстве областей.
"Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области - ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Также угроза ракетных обстрелов в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Кроме того, сообщается, что группа крылатых ракет двигаются в направлении Кировоградской области.
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