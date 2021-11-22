РФ провела в оккупированном Крыму военные учения по уничтожению крылатых ракет

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановое обучение по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", - говорится в сообщении.

Указано, что российские военные смоделировали цели "условного противника" с различными параметрами скорости полета и высоты, чтобы "усложнить боевые расчеты выполнения учебно-боевой цели".

"Поражения комбинированным ракетно-пушечным вооружением расчеты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" выполнили поставленные задачи", - добавляют в сообщении.