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РФ провела в оккупированном Крыму военные учения по уничтожению крылатых ракет

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 ноября в оккупированном Крыму военные РФ провели учения с привлечением ракетных комплексов "Триумф" и "Панцирь". Во время которых они "отработали поиск и уничтожение воздушных целей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановое обучение по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", - говорится в сообщении.

Указано, что российские военные смоделировали цели "условного противника" с различными параметрами скорости полета и высоты, чтобы "усложнить боевые расчеты выполнения учебно-боевой цели".

"Поражения комбинированным ракетно-пушечным вооружением расчеты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" выполнили поставленные задачи", - добавляют в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия провела в оккупированном Крыму военные учения на фоне пребывания в Черном море эсминца США.

Также стало известно, что РФ усилит свою военную группировку в оккупированном Крыму до начала декабря, на полуострове уже развернут новый десантно-штурмовой полк.

Добавим, по данным украинской разведки, Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ нашей и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

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