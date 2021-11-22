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РФ провела в окупованому Криму військові навчання зі знищення крилатих ракет

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 листопада в окупованому Криму військові РФ провели навчання із залученням ракетних комплексів "Тріумф" та "Панцир". Під час яких вони "відпрацювали пошук та знищення повітряних цілей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" зі складу з'єднання ВПС та ППО Південного військового округу провели планове навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного супротивника", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що російські військові змоделювали цілі "умовного противника" з різними параметрами швидкості польоту та висоти, аби "ускладнити бойові розрахунки виконання навчально-бойової мети".

"Ураження комбінованим ракетно-гарматним озброєнням розрахунки ЗРК "Тріумф" та ЗРПК "Панцир" виконали поставлені завдання", - додають у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія провела в окупованому Криму військові навчання на тлі перебування в Чорному морі есмінця США.

Також стало відомо, що РФ посилить своє військове угруповання в окупованому Криму до початку грудня, на півострові вже розгорнуто новий десантно-штурмовий полк.

Додамо, за даними української розвідки, Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів нашої та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого.

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