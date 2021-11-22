РФ провела в окупованому Криму військові навчання зі знищення крилатих ракет

"Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" зі складу з'єднання ВПС та ППО Південного військового округу провели планове навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного супротивника", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що російські військові змоделювали цілі "умовного противника" з різними параметрами швидкості польоту та висоти, аби "ускладнити бойові розрахунки виконання навчально-бойової мети".

"Ураження комбінованим ракетно-гарматним озброєнням розрахунки ЗРК "Тріумф" та ЗРПК "Панцир" виконали поставлені завдання", - додають у повідомленні.