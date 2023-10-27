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РФ провалила мобілізацію в Криму, готуються чистки у "військкоматах", - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни провалили мобілізацію в Криму, тепер Москва планує провести чистки у "військкоматах" через можливий саботаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти провалили план з мобілізації на тимчасово захопленому півострові Крим. Мешканці Криму покидають півострів, тікаючи від мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "військкомати" вже донесли верхівці, що план з примусового набору місцевих мешканців до військ окупантів не буде виконано.

У зв’язку з чим у Москві планують змінити керівництво "військкоматів" на російських гастролерів. Там підозрюють, що працівники "військкоматів" займались саботажем. 

Мобілізація у Росії

На початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Наразі її темпи становлять понад 20 тисяч осіб на місяць.

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