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РФ провалила мобилизацию в Крыму, готовятся чистки в "военкоматах", - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне провалили мобилизацию в Крыму, теперь Москва планирует провести чистки в "военкоматах" из-за возможного саботажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты провалили план по мобилизации на временно захваченном полуострове Крым. Жители Крыма покидают полуостров, убегая от мобилизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "военкоматы" уже донесли верхушке, что план по принудительному набору местных жителей в войска оккупантов не будет выполнен.

В связи с чем в Москве планируют сменить руководство "военкоматов" на российских гастролеров. Там подозревают, что работники "военкоматов" занимались саботажем.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал, что россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.

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