РФ в течение последних недель 60 раз атаковала энергетические объекты Украины, - Галущенко

В течение последних недель российские войска 60 раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины по разным видам оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко во время встречи с заместителем Госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом в Вашингтоне.

Галущенко подчеркнул, что россияне продолжают атаковать украинскую энергетику.

Так, за последние недели объекты энергетической инфраструктуры были 60 раз атакованы из разных видов оружия.

Как отметил министр, после каждой новой атаки потребности в энергетическом оборудовании растут, поэтому помощь партнеров украинскому энергосектору имеет важное значение.

РФ снова обстреливает энергетику Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также недавно из-за падения обломков "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители.

Сегодня российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Также напомним, военные предупреждают, что Россия скапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Также издание Financial Times узнало, как Украина готовится к российским ударам по энергетике.